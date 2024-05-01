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Кроос ответил, является ли Винисиус лучшим в мире

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, является ли нападающий Винисиус Жуниор лучшим игроком в мире. Вчера, 30 апреля, футболист оформил дубль в ворота «Баварии» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Это сложно, и ситуация может меняться каждую неделю или каждые две. Есть много хороших игроков, и он определенно один из них. Неделю назад все говорили, что это Беллингем, а сегодня Винисиус», — цитирует Крооса Madrid Xtra.

Ответная игра состоится через неделю, 8 мая, в Мадриде. Начало — 22.00 по московскому времени.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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