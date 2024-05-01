Куртуа ответил, будет ли участвовать в матче с «Кадисом»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, сможет ли принять участие в ближайшем матче против «Кадиса» в чемпионате Испании. Футболист пропустил почти весь сезон из-за травмы.

«Сыграю ли я против «Кадиса» в субботу? Посмотрим», — цитирует Куртуа El Chiringuito TV.

С ноября основным голкипером является Андрей Лунин, который выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

«Реал» может подписать 18-летнего вратаря «Трабзонспора» Чевиккана.