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Ледяхов предположил, как изменится игра «Барселоны» после ухода Месси

11:48
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Бывший футболист хихонского «Спортинга» и «Спартака», экс-тренер красно-белых Игорь Ледяхов предположил, как изменится игра «Барселоны» после ухода из команды нападающего Лионеля Месси.

«Вы же понимаете, что Месси везде дает результат. Можно сказать, в «Барселоне» он делал 50 процентов игры. А теперь его нет... Команде придется приложить максимальные усилия, чтобы хотя бы соответствовать тому уровню, который был при нем. Это очень большая проблема», — приводит RT слова Ледяхова.

Вчера, 5 августа «Барселона» объявила, что не сможет подписать новый контракт с Месси. «Сине-гранатовые» не смогли заключить новое соглашение с 34-летним аргентинцем из-за финансовых требований ла лиги.

Месси перешел в «Барселону» летом 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/893199-ledyahov-messi-barselona-igra

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Иван Торопцев все материалы автора

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