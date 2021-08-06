Ледяхов предположил, как изменится игра «Барселоны» после ухода Месси

Бывший футболист хихонского «Спортинга» и «Спартака», экс-тренер красно-белых Игорь Ледяхов предположил, как изменится игра «Барселоны» после ухода из команды нападающего Лионеля Месси.

«Вы же понимаете, что Месси везде дает результат. Можно сказать, в «Барселоне» он делал 50 процентов игры. А теперь его нет... Команде придется приложить максимальные усилия, чтобы хотя бы соответствовать тому уровню, который был при нем. Это очень большая проблема», — приводит RT слова Ледяхова.

Вчера, 5 августа «Барселона» объявила, что не сможет подписать новый контракт с Месси. «Сине-гранатовые» не смогли заключить новое соглашение с 34-летним аргентинцем из-за финансовых требований ла лиги.

Месси перешел в «Барселону» летом 2000 года. Вместе с командой он одержал 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Сейчас форвард является свободным агентом.