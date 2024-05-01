«Реал» может подписать 18-летнего вратаря «Трабзонспора» Чевиккана

«Реал» хочет приобрести голкипера турецкого «Трабзонспора» Онуралпа Чевиккана на смену Тибо Куртуа, сообщает Planeta Real Madrid.

По данным источника, мадридцы считают 18-летнего футболиста подходящей заменой травмированного бельгийца, который не выходил на поле в этом сезоне.

Руководство «Реала» намерено омолодить состав команды. Контракт Куртуа с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года.

После 33 туров ла лиги «Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 84 очка.