Мнение Игоря Рабинера о назначении Валерия Карпина в сборную России

Обозреватель «СЭ» — о новом главном тренере национальной команды и его первой пресс-конференции

Мнение

Карпин и Бобровникова

А слова-то и правда материальны.

После разгрома женской гандбольной сборной от шведок и вообще провального начала Олимпиады многие по делу вспоминают попсовый упрек гандболистки Владлены Бобровниковой в адрес футбольной сборной России: «Мне обидно: блин, ну умри ты на поле, грызи землю».

Как раз землегрызение — единственное, к чему сложно было предъявить претензии. Землю грызли, бегали больше всех. В футбол не играли.

Зато теперь мы читаем в интервью Евгения Трефилова: «Зубы должны скрипеть, эмаль крошиться. А они просто ходят спокойно по площадке».

Ровно то же самое, только не дилетантское — от представителя другого, намного менее оплачиваемого вида спорта, а профессиональное — от своего же бывшего тренера, с которым пять лет назад брали олимпийское золото.

Да, сама Бобровникова со шведками не играла. После ничьей в первом матче с Бразилией ее отправили в запас. И что? Она — в заявке сборной, в Токио. Писала радостный пост в Instagram после церемонии открытия. И, наезжая на футболистов и уже зная, что скоро едет на Олимпиаду, должна была понимать, что ее слова начнут ассоциироваться не только с ней лично, но и со всем ее видом спорта и сборной по нему.

Вчера она просто брякнула, сегодня ее команде конкретно предъявили. И в этом вся жизнь. Сказал — отвечай за слова. В английском есть хорошее выражение: «He doesn't practice what he preaches» — «Он не практикует то, что проповедует».

О'кей, не все и не всегда можно выиграть. Спорт — это переплетение побед и поражений. Но проповедуешь — практикуй. Не практикуешь — не проповедуй. Даже если они там в своем футболе зарабатывают намного больше, и ты им из-за этого отчаянно завидуешь, потому что они этого-де не заслуживают.

И вот в связи с этим вспоминаю пресс-конференцию Валерия Карпина — первую на посту главного тренера сборной России по футболу.

Ее главным рефреном стало то, что сборная должна и может играть в более смелый футбол. Слово «смелый» с еще несколькими вариациями Карпин произнес раз семь.

Это вроде бы правильная декларация. За все хорошее и против всего плохого. Болельщики ее, несомненно, поддержат. Только посмотрим, как она сбудется — с теми футболистами, которые будут в распоряжении Карпина. Насколько это в принципе возможно. Олег Кононов, придя в «Спартак», искренне, но неосторожно пообещал поставить бесковский футбол. Это ему потом и предъявили, когда ничего не вышло.

Карпин — явно менее рефлексирующий, менее сомневающийся в себе человек, чем Кононов. Такой тип распространен среди профессиональных спортсменов. Хотя надо отдать Валерию Георгиевичу должное за то, что признался: он волнуется. Добавив, что на него это не похоже.

Но не просто слова, а именно рефрен на первой пресс-конференции, который все запомнят, — это обещание. Это те самые вызванные у людей ожидания, которые потом могут стать проблемами.

Я не замечал, чтобы «Ростов» Карпина всегда и даже большую часть матчей демонстрировал смелый футбол. И чтобы у его команд был ярко выраженный победный менталитет, о необходимости формирования которого он тоже говорил на пресс-конференции. Допустим, меньше года назад в проигранном матче квалификации Лиги Европы от Хайфы, что привело к невыходу дончан в группу.

Но сборной под руководством Карпина теперь придется играть в смелый футбол. Потому что словами тренера создан фон ожиданий — подчеркнуто на контрасте с командой образца Евро-2020.

А если он не будет практиковать то, что проповедует, — в конце концов обязательно жизнь пришлет ответ, какой получила в Токио гандболистка Владлена Бобровникова.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Атакующая философия Карпина — это миф

Мотиватор он, конечно, хороший, и в первый момент, перед той же Хорватией, при жутком дефиците времени это может оказаться как раз тем, что надо. Там в любом случае ничего уже не наиграешь — тем более новому тренеру.

Но атакующая футбольная философия Карпина, которая превратит солдатчину Черчесова в цветущий сад, — это миф. Временами — да, он играл в атаку, как, например, в позапрошлом сезоне. А в другие годы было пять нулевых ничьих подряд во главе «Торпедо» из Армавира или, если нас интересует что-то гораздо более свежее, то дележка 13-14-го мест в РПЛ по тоталу в прошлом сезоне. То есть, если кто этого слова не знает, по сумме забитых и пропущенных мячей.

О том, на что нацелен футбол команды, этот показатель, как мне кажется, говорит четко. Так вот, если в позапрошлом сезоне «Ростов» с 95 мячами в обе стороны занял первое место в лиге (это тоже нельзя не отметить), то в прошлом ниже его оказались только «Ротор» и «Урал», а наравне — «Уфа». У них — по 72 мяча, то есть в среднем — 2,4 гола на «Ростов» плюс его соперника за игру. Сами же дончане забили 37, а это — 9-е место. Как и то, которое клуб занял в итоговой таблице.

Да даже в «Спартаке» в 2010 году Карпин по тоталу был пятым (ниже не только чемпиона «Зенита», но и, например, Нальчика с 6-го места и положительной разницей, и «Томи» с 8-го места), в сезоне-2011/12 разделил четвертое с «Динамо», ниже «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА.

То есть нет никаких гарантий ни атакующего, ни оборонительного стиля у Карпина. Ни зрелища, ни «автобуса». В чем-то это даже хорошо, поскольку непредсказуемо для соперника. Но не надо тогда говорить, что по сравнению со скукой Черчесова теперь-то начнется феерия.

Когда у Карпина оказывается яркий подбор футболистов, он им в атаке не мешает творить. Но если посредственный — закрывается. И его можно понять. Однако в таком случае не надо идеализировать. И забывать о вечных потерях очков с аутсайдерами, то есть с теми, кто не дает играть в быструю атаку и заставляет — в коллективную позиционную. Допустим, сразу три неудачи против «Уфы»...

Если кто-то думает, что на пресс-конференциях Карпин начнет вести себя вежливо и объяснять что-то такое, чего не объяснял Черчесов, — это верх наивности. На первой встрече с журналистами все себя сдерживают и даже пытаются быть приятными во всех отношениях. Здесь так и получилось. Хотя, когда один из коллег попросил его прокомментировать приход в сборную в том контексте, что «Ростов» начиная с марта одержал три победы, Карпин ушел от ответа, сославшись на то, что эта пресс-конференция — для разговора о сборной, а не о клубе. Хотя что, собственно, должно являться причиной приглашения тренера в национальную команду, если не его клубная работа?

Реальность возникает позже — на эмоциях, вызванных игрой. Просто запрет на слова «товарищеский» и «проблемы» сменит «ну и?» и все такое прочее. Тем более на нервяке, который в сборной неизбежен.

В одну калитку Карпин бьет Черчесова только по Instagram — и правда у Валерия Георгиевича очень хорошему. Еще — по современности прически и одежды, по близости к молодежной моде, по открытости публике личной жизни. Но если это у нас главные показатели для назначения в сборную...

В отличие от Черчесова, умеет Карпин и влюблять в себя болельщиков попроще. Не игрой, а харизмой — простой такой, грубовато-народной, со «сраным «Твенте». Людям это нравится, хотя уровень ли это главного тренера сборной — решайте сами. Он как бы разговаривает с фанатами на их языке, хотя ничего, в отличие от того же Слуцкого, и не объясняет. Но интеллигент Слуцкий, знаю, относится к нему с большой симпатией и уважением. Видимо, есть за что.

Буду ли я болеть за Карпина в сборной? Конечно, буду. Но не потому, что это конкретно Карпин, а потому, что поддерживаю сборную вне зависимости от того, кто ее тренирует. И желаю Валерию Георгиевичу и его штабу (где есть действительно, на мой взгляд, серьезный козырь — Виталий Кафанов) только удачи.

Верю ли я в Валеру на этом уровне? Не особо. Пока не вижу веских оснований. Рад буду ошибиться. Опять же, футбол — не линейная штука, и кому-то в тренерстве дано что-то одно, а кому-то — другое, и выясняется это только по ходу дела.

Но почему некоторые даже уважаемые мною коллеги называют его лучшим российским тренером из тех, кто еще не работал в сборной, — не знаю. Хотя и то, что у него нет ни одного трофея уже за 12 лет с момента появления на уровне РПЛ, тоже не доказывает обратного.

Можно ведь и не работать с командами, способными эти трофеи выиграть. Хотя Карпин трудился в «Спартаке», и не один сезон. Да и «Ростов» брал Кубок даже с Божовичем, а с Карпиным — не брал ничего. Хотя лучше всего ростовчане были с Бердыевым, и тоже без трофеев, каковым второе место в чемпионате, даже с крохотным отставанием от первого, не считается...

Карпин — нормальный, уже достаточно опытный тренер средних лет. Ему 52 года и у него 12 лет багажа за спиной. Не новичок в профессии и не ветеран. То, что не согласился уходить из «Ростова», — лично для него правильно, поскольку не останется у разбитого корыта. А для сборной — плохо, потому что будет эмоционально выгорать и не сможет ни за чем пристально наблюдать. Что главный тренер должен делать, невзирая на помощников.

Кстати, насчет того, что ему может быть сложно психологически переключаться с клуба на сборную и он об этом думал, размышляя над предложением, Карпин открытым текстом сказал на пресс-конференции. За это ему надо отдать должное.

Еще Карпин попросил перенести 6-й тур чемпионата России с 28-29 августа. И это правильная просьба, потому что 30-го может быть только восстановительная тренировка, а 31-го — уже предыгровая. Учитывая, какое значение имеет матч 1 сентября с Хорватией, времени на подготовку у нового штаба сборной не будет вообще, и это очень скверно.

Но есть важный нюанс. При формировании календаря сезона-2021/22 Черчесов, тогда еще возглавлявший сборную, просил ровно о том же. Было это на техкоме, и о том же говорил в интервью Борис Игнатьев. РПЛ ответила Черчесову отказом, сославшись на мнение клубов. Мол, переносить некуда.

Интересно, как отнесутся лига и клубы к просьбе Карпина. И как тогда воспринял просьбу Черчесова «Ростов».

Валерий Карпин в «Ростове». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вопросы к РФС

К Карпину в связи с его назначением вопросов нет. Ему предложили — и он, вытащив из этого предложения самые выгодные условия (как сделал бы любой из вас), согласился.

Вопросы — к президенту РФС Александру Дюкову. Совмещения, на которое пошел глава футбольного союза по настоятельной просьбе Карпина, уже нет нигде. Потому что оно выжигает тренера изнутри, как произошло с тем же Слуцким по ходу успешной борьбы его ЦСКА за золото в 2016-м. А базовых команд — единственной причины для совмещения — в современном футболе быть не может.

Честно скажу — когда несколько месяцев назад читал программное интервью Дюкова главному редактору «СЭ», поразился, насколько он в теме и в глубине понимания проблем российского футбола. Но конкретно это решение меня разочаровало. На словах (озвученных и на этой пресс-конференции) Дюков против совмещения и против лимита. На деле есть и то, и другое. И если во втором случае президент РФС не может не ориентироваться на директивы Минспорта, то в первом это его зона ответственности.

Говорят, он не хотел увольнять Черчесова до конца цикла, а далее поступить сообразно результату, но вмешались внешние обстоятельства. Уверен — если собирались оставить Черчесова, понимали, что посреди отборочного цикла ЧМ-2022 любая перемена будет только к худшему и в таком цейтноте достойного кандидата найти крайне непросто, то надо было держаться своей линии до конца, не отходить от стратегии.

Карпина назначили, только чтобы назначить в этот конкретный момент. Чтобы выполнить обещание — сделать это до старта чемпионата России. Объявление было дано чуть ли не минута в минуту. Мол, новый тренер сборной должен смотреть все с первого же тура. Президент РФС подчеркивал: «Я ни разу не произнес слово «форс-мажор». Журналисты уточнили, что это делал Карпин. Дюков логично смягчал ситуацию: мол, у тренера может быть свое видение.

А у тренера и вправду свое видение. Еще совсем недавно он публично говорил, что в сборную не хочет, и репортеры не преминули ему о том напомнить. Карпин ответил: мол, некорректно было бы говорить что-то иное, когда у национальной команды был тренер, да и президент «Ростова» отнесся бы к другому ответу не слишком благосклонно. Но можно найти какую-то иную формулировку — например, «у сборной есть тренер, и говорить на эту тему мне неэтично».

Во всей истории с отставкой Черчесова и назначением Карпина очевиден момент спонтанности. Что, кстати, абсолютно не означает последующего негативного результата — вспомните никак не менее хаотичное назначение Массимо Карреры в «Спартак».

Дай бог, чтобы с Карпиным не промахнулись. Дай бог ему самому сил и удачи. Чтобы энергетики хватило на две команды одновременно. Но только, как обещает президент РФС, до конца отборочного цикла.

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