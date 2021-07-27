Вы точно скучали по эпическим интервью Евгения Васильевича.

Женская сборная России начала олимпийский турнир очень плохо. После ничьей с Бразилией — разгромное поражение от шведок. Лучший способ разобраться с произошедшим — поговорить с главным специалистом в истории женского гандбола. Конечно же, Евгением Трефиловым. Благо, он здесь, в Токио. Был на трибунах. Кричал так, что в соседних аренах слышали.

Второй тайм — избиение младенцев

— Давайте откроем по 100 грамм и посмотрим на наши лица, — начал объяснять Трефилов. — Мое впечатление: команда разбаловалась. Гандбол — командная игра. Тут нельзя, когда каждый за себя. Но самое страшное в другом.

— В чем же?

— Зубы должны скрипеть, эмаль крошится. А они просто ходят спокойно по площадке. Не знаю... И я причастен к этому. Но я бы так спокойно игру довести не смог. Простите меня, конечно...

— А что делать?

— Начать работать! Не ходить и рассказывать, а снова работать. Слезть с пьедестала, приподнять штаны, юбки — и вперед по бездорожью. Других способов нет. Порядок бьет класс, все жизнь это было. А когда они упустил кого-то, другой... На поляне должен быть лидер. Помните, Высоцкий пел: «Нам вождя не доставало»? Так вот здесь вождя нет!

Одна думает, что Вяхирева сыграет, другая, что Сень, третья — еще что-то. Второй тайм — просто избиение младенцев. Грустно! Не хочу употреблять русские слова.

— Мы тут обсуждали, что теперь можно и из группы не выйти. Впереди Франция, Испания...

— И я обсуждаю. Но что мне, штаны снять и выйти на поле? Там пять советников сидит. Что они советуют? Простите, но у меня такое ощущение, что там все мужчины — в юбках. Как это в Европе, гендерность? Ну, вон они, гендерные сидят.

Россия всегда сражалась! А сегодня игрок стоит с мячом — все стоят. Ни открываний, не подрываний. А нам отыгрываться надо. Мы даже не разозлили сами себя. Нельзя так. Каждый матч — маленькая война. Упал рядом игрок — скажи, улыбаясь: «Еще раз придешь — убью». Улыбаясь! Может, поймет. Спорт — это бой. А сегодня я этого на поляне не увидел. Мы были мальчиками для битья.

Есть результат — тебя простят, нет — замочат ногами

— Не боитесь, что на вас обидятся?

— Да мне наплевать! На меня уже столько обижались.

Я тренер и мне пофиг, кто и что думает. Моя задача — выиграть. Посмотрите на Винер. Она как тренер — деспот! Зато у нее чемпионы. Покровская?! Да у нее люди по 5 мин в воде без дыхания сидят. И им все отверстия затыкают, чтоб не дышали. Зато — чемпионы.

У нас сейчас все хорошие. Но всем быть хорошими — нельзя!

— Зато у России тут праздник: первые за 25 лет победы в плавании и в команднике в гимнастике.

— Смотрел! Молодцы! Побеждаем, вопреки всему.

Но нам, в гандболе, нужна ревизия. Молодежка после Акопяна, царствие ему небесное, не выигрывала ничего. А откуда нам брать людей? Ладно девочки 2002 г.р. до финала дошли. Но я был у них на сборах. Есть два-три человека. А после Олимпиады уйдут шесть-семь. И остается нам — только работать. Увеличивать количество сборов. Не надо стесняться.

У нас пачками едут за рубеж, но ни один там не заиграл. Вот Бояна Попович была лучшей.

— А почему наши — нет?

— Потому что мы там не работаем! Там утром тренировка в зале, а вечером — самостоятельно. Хочешь — иди тренажерку. Такой подход — не для нас. Когда начинается лафа, мы просто перестаем работать над собой.

Да, я много гавкался. Думаете, меня кто-то любил? Никогда. Любили результат. Если он есть — меня за все простят. Нет — замочат ногами.