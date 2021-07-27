Карпин просит перенести 6-й тур РПЛ в интересах сборной. Это вообще реально?

Изучили возможные варианты.

Это можно было предсказать заранее без особой боязни ошибиться: новый главный тренер сборной России, почитав календарь, ужаснулся отборочному матчу с Хорватией 1 сентября — уже на третий день после завершения 6-го тура РПЛ. И теперь просит этот тур куда-нибудь перенести — по мнению Валерия Карпина, за имеющийся сейчас срок можно провести «буквально одну полноценную предыгровую тренировку».

По данным «СЭ», клубы РПЛ уже рассматривали этот вопрос несколько недель назад — по просьбе еще Станислава Черчесова — и тогда высказались против переноса. В конце концов, все сборные в силу нынешнего бешеного пандемийного календаря находятся в равных условиях: у тех же хорватов времени на подготовку еще меньше, так как они играют в гостях.

У Карпина, правда, есть дополнительный аргумент в пользу своей просьбы: он новый тренер. Игра с хорватами будет его первым матчем в сборной, так что желание получить более полутора дней на минимальное знакомство с командой и доведение до нее своих идей вполне понятно. Тем более что и сама команда может видоизмениться — довольно вероятно, что новый тренер вызовет и каких-то новых игроков.

6-й тур чемпионата России намечен на 28-29 августа. Можно ли его вообще куда-то сдвинуть? Да, и для этого есть даже два варианта — полный и частичный. Оба имеют свои плюсы и минусы.

Вариант первый — полный перенос

В календаре есть одно свободное окно — 22-23 сентября. Теоретически туда можно перенести весь тур, и для Карпина этот вариант удобнее всего, но он не понравится почти всем остальным.

Во-первых, это создаст адское расписание для участников еврокубков, дошедших до групповой стадии континентальных турниров — а это «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». Им в этом случае придется сыграть семь матчей (пять в РПЛ и два в Европе) за 22 дня — с 11 сентября по 3 октября. То есть можно ожидать, что «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» (а возможно, «Рубин» и «Сочи») будут категорически против.

Во-вторых, не в восторге будут и многие другие клубы, но по другой причине — им в таком случае светит трехнедельный простой с 22 августа до 11 сентября. То есть в самое футбольное время. За такой перенос гарантированно будет разве что «Ростов». Конъюнктурно поддержать идею может еще пара клубов (например, те, кто рассчитывает доукомплектоваться в конце августа и быть более боеспособными в сентябре), но очевидно, что большинство будет против и вариант это почти наверняка непроходной.

Вариант второй — частичный перенос

В принципе шесть из восьми матчей 6-го тура вполне можно прямо сейчас сдвинуть на несколько дней ранее — по той же схеме, по которой были сдвинуты в марте по просьбе Черчесова игры 23-го тура прошлого сезона. Тогда вместо выходных все матчи были сыграны в среду — пятницу, и особых проблем это не вызвало.

Нынешний случай немного сложнее. Во-первых, даты и время матчей 6-го тура уже расписаны (мартовский перенос состоялся до назначения конкретных дат, так что в тот раз мало кому пришлось менять из-за этого планы). Если сделать такой перенос сейчас, то с выходных на середину недели (25-27 августа) уедут в том числе такие кассовые игры, как «Зенит» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив».

Во-вторых, до трех российских клубов — «Спартак», «Рубин», «Сочи» — могут быть задействованы в те же даты в отборе еврокубков и, значит, сыграть в середине недели не смогут. Причем «Спартак» и «Сочи» встречаются в 6-м туре между собой. Этот матч сдвинуть с 29 августа можно будет в единственном случае — если и «Спартак», и «Сочи» вылетят в первой половине августа в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов и Лиги конференций соответственно. Аналогично с матчем «Краснодар» — «Рубин». Он все равно будет сыгран 29 августа в случае, если «Рубин» пройдет третий раунд отбора Лиги конференций.

За исключением этих двух встреч остальные шесть матчей 6-го тура вполне сдвигаемы на несколько дней. Стоит ли это делать?

Возможно, это действительно наиболее компромиссный вариант и меньшее из зол. Зрителей на стадионы у нас все равно пока по большей части не пускают, и их интересы будут ущемлены таким сдвигом с выходных на будни в гораздо меньшей степени, чем это было бы в обычном сезоне. Телепоказ тура от переносов, скорее всего, даже улучшится — сейчас все матчи 6-го тура из-за возможной жары запланированы парами по вечерам, накладываясь друг на друга. При переносе какие-то из них удастся развести по разным временным слотам.

Правда, никакие переносы внутрироссийских матчей не помогут Карпину добиться более раннего приезда в сборную немногочисленных легионеров из других чемпионатов. Не приедут заранее в случае удачной игры российских клубов в еврокубках и футболисты «Спартака», «Сочи», «Рубина» и «Краснодара» (но не факт, что в планах Карпина вообще будет вызов кого-то из Казани или Сочи).

Словом, второй вариант выглядит вполне обсуждаемым — тем более что он уже был опробован в марте и оказался достаточно рабочим. Но захотят ли клубы в очередной раз идти навстречу непопулярной нынче сборной?