Дюков был в жестоком цейтноте. В ставке на Карпина есть логика

Константин Алексеев — о выборе РФС.

Черчесов и Кунц

Александра Дюкова сейчас прилично критикуют за вариант с совместителем Валерием Карпиным. Мое мнение: вариант далеко не идеальный, но ряд смягчающих обстоятельств для президента РФС имеется.

Начнем с того, что, по моим данным, Дюков планировал сохранить Станислава Черчесова после Евро-2020. В кратчайшие сроки искать кандидатуру, когда отбор к ЧМ-2022 в самом разгаре, — крайне сложная задача. И по итоговому решению с Карпиным мы видим, что это не просто слова. Кроме того, Черчесов выполнял условия, прописанные в контракте, — он вывел команду на Евро. А выходить в финальной части в плей-офф — это для нашей сборной прыжок выше головы. Он не получился, выступили на своем уровне — победа над более слабым и поражения от более сильных. Гордиться совершенно нечем, да и игра была грустной, но мы и в еврокубках с другими тренерами не блещем. Тот же Карпин год назад уступил «Маккаби» и заявил, что таков уровень российского футбола. Черчесова бы за такое признание хейтеры съели с потрохами.

Однако сотрудничество с прежним тренером прервалось 8 июля. По всем ощущениям, под воздействием весомых аргументов вне РФС.

В итоге Дюков попал в жестокий цейтнот. До важнейшего матча с Хорватией меньше двух месяцев — он уже 1 сентября. Причем футболистов тренер получит только 30 августа — на знакомство у него будет всего два дня.

Логично, что в первую очередь взоры обратились на зарубежный рынок — в России сложно найти специалиста, который очевидно сильнее Черчесова. Назывались фамилии Андре Виллаш-Боаша и Доменико Тедеско, уже знакомых с нашим футболом. Но однозначной поддержки эти кандидатуры не вызвали.

В этой ситуации в РФС нашли очень интересный вариант — с главным тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем. У него три подряд выхода в финал Евро со своей командой и два золота, хотя немецкое поколение молодежи вовсе не считается золотым. Лучшая реклама — Кунц был реальным кандидатом на пост главного тренера первой сборной Германии после ухода Йоахима Лева. Это уровень.

Переговоры, по имеющимся сведениям, шли успешно, о соглашении должны были вот-вот объявить, однако в финальной части что-то пошло не так. Как говорят, проблемы возникли не с самим Кунцем, а с одной из ключевых фигур из числа его помощников.

И здесь положение для Дюкова и РФС стало совсем критическим. Что делать?

Карпин

Первый вариант. Потратить еще 2-3 недели на поиск серьезного зарубежного тренера, с которым можно говорить о долгосрочной стратегии. В любом случае это было бы в пожарном порядке, что всегда связано с риском промахнуться. Новый специалист попал бы в Россию с корабля на бал, он наверняка бы поставил условие, что его контракт никак не зависит от выхода на ЧМ-2022. Любому понятно, что отобраться на турнир сейчас непросто — надо обходить крепкие сборные Хорватии и Словакии, чтобы занять первое место, которое гарантирует попадание в финальный этап. Второе — это стыковые матчи, где может быть любой исход.

Начинать долгосрочную работу со сборной с неудачи в отборочном турнире — не самая лучшая перспектива. Представьте, что пришел условный Кунц и проехал мимо Катара. Вокруг фигуры тренера наверняка возник бы ажиотаж, он тут же стал бы «физруком» и «ноунеймом». С критикой у нас дела обстоят хорошо — Черчесов не даст соврать. Даже четвертьфинал ЧМ-2018 и уверенный выход на Евро-2020 не стали индульгенцией — быстро расплющили за поражения от Дании и Бельгии (давайте только не будем про товарняки и Сербию в непонятном турнире без десяти игроков основы).

Второй вариант — промежуточный, с российским специалистом. Логика подсказывает: поехать на ЧМ-2022 при нем даже больше шансов. Тренер знает футболистов, нашу действительность и менталитет. Это игра вкороткую, а не вдолгую, но в условиях цейтнота выиграть время — самое важное.

И здесь фигура Карпина всплывает сама собой. Он харизматичен и тверд. Он в рабочем тонусе. У него есть штаб. Он умеет находить общий язык с футболистами, не зашорен и современен.

Да, совмещение — это очень плохо. Но речь идет фактически о трех месяцах работы — в ноябре матчи в группе уже закончатся. Придется напрячься.

Бердыев и Федотов

А кто еще? Курбан Бердыев всегда в списке кандидатов на серьезный тренерский пост, однако его уже давно почему-то не рассматривают всерьез. Знаю точно, например, что прошлой осенью, когда СМИ писали, что он вот-вот примет «Динамо», его и близко не было в числе кандидатов. А усиленное навязывание этой фигуры всеми доступными способами вызывало только раздражение и отторжение.

Вот и сейчас Бердыев даже прилетел в российскую столицу в самый нужный момент (якобы именно тогда что-то понадобилось московскому «Кайрату», с которым у него сотрудничество), о рейсе «случайно» стало известно, но дело вновь закончилось пшиком. Опытный тренер уже давно без работы, он растерял свой сильный штаб, у него сложный характер. Да и Бердыев скорее основательный архитектор команды на длинной дистанции, чем антикризисный менеджер-мотиватор.

Лишь в обсуждениях называется фамилия Владимира Федотова, но в шорт-листе кандидатов в сборную он ни разу не фигурировал. Возможно, в РФС считают, что пока мало опыта на топ-уровне. Или есть другие причины.

В любом случае Карпин — это было логично в той непростой ситуации, что сложилась. Выведет на ЧМ-2022 — король. Почет, медаль и чепчики в воздух.

Не выведет — у РФС будет достаточно времени, чтобы в спокойных условиях найти тренера на долгосрочную перспективу. Который сможет начать работу не в цейтноте, а с чистого листа.

Понятно, что у решения есть и минусы. Например, чем раньше иностранец начнет, тем больше времени у него будет на постройку команды. Кроме того, сильно смущает совмещение. Но без минусов в данной ситуации никуда.