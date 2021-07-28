«Зачем Карпину убирать Дзюбу ради хайпа? Сильнее игрока у вас нет». Взгляд из Италии на перемены в сборной России

Мнение Россано Доннини.

Известный итальянский журналист, эксперт по международному футболу Россано Доннини поделился своими мыслями о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России.

В союзе РФС и Карпина есть логика

— В прошлом сезоне «Ростов» занял девятое место в чемпионате России. И главный тренер этого середняка стал по совмеcтительству еще и наставником сборной России. Что скажете?

— Оригинальный ход, с этим не поспоришь! Неплохо помню Карпина-футболиста, но вот как тренера не знаю его совсем. Думаю, что-то же самое вам скажет любой другой иностранный журналист. Может, правда, кто-то из испанских коллег по старой памяти следил за Карпиным-тренером в России, но я не уверен...

— Вы один из немногих западноевропейских спортивных журналистов, кому интересен наш чемпионат и кто имеет о нем конкретное представление. Как бы вы объяснили назначение Карпина своим коллегам, которые не имеют ни малейшего понятия о современном российском футболе?

— Почему именно Карпин? От безысходности, конечно. Сборная России находится в жутком цейтноте, а иностранного кандидата согласовать не успели. Станислава Черчесова решили убрать в угоду общественному мнению, и понадобился временный персонаж, способный переключить внимание на себя и дать новые эмоции. Читал, что у вас назывались еще кандидатуры Бердыева и Семака. Но Бердые при всем к нему уважении это уже тренер из прошлого, да и в Европе он ничем не запомнился: это ведь не Газзаев, который брал Кубок УЕФА, и не Романцев с Семиным, которые играли в полуфиналах еврокубков.

Если вспомнить былую логику совмещения Слуцкого в ЦСКА и сборной России, то тренером сборной должен был стать Семак, который возглавляет команду-чемпиона. Но, видимо, где-то у вас наверху решили, что Семак возглавит сборную России попозже. Вот и осталась одинокая кандидатура поигравшего за границей Карпина, который является ярким персонажем с харизмой. Хуже, чем на Евро-2020, вам сыграть будет сложно, а так есть шанс, что игроки смогут встрепенуться.

— Логично.

— В вашем футболе большие системные проблемы, и назначение Карпина никаких глобальных вопросов решить не может. Но можно переключить внимание. Если вдруг у Карпина получится попасть на чемпионат мира, то он сам выйдет на иной уровень, а руководство вашего футбола даст понять, что сделало гениальный ход. Если вы не выйдете на ЧМ-2022, то Карпин все равно получит уникальный опыт, а руководство скажет, что предприняло попытку быстро что-то изменить. Вот в этом я и вижу логику в союзе РФС и Карпина. Такая логика имеет право на существование, почему нет? Другое дело, что это временные меры, которые ничего в целом не меняют.

— Нет ли у вас какой-нибудь аналогии с итальянским футболом? Не напоминает ли вам нынешнее назначение Карпина приход Джанпьеро Вентуры в сборную Италии после ухода Антонио Конте?

— По части безысходности? Да, пожалуй. Правда, нынешний Карпин куда моложе Вентуры, и с харизмой у вашего тренера дела обстоят куда лучше. Приход Вентуры закончился историческим провалом сборной Италии в отборочном цикле к ЧМ-2018. Ваш невыход на ЧМ-2022 никто не назовет историческим провалом, зато попадание туда станет успехом для сборной России.

Если сойдется несколько «вдруг», Россия может попасть на ЧМ-2022

— Хорватия, Словакия, Словения — это наши соперники по группе. Реально ли занять второе место в группе, не говоря уж о первом?

— Если судить по ужасной игре на Евро-2020, то нет. Но кто знает, что будет осенью? Вдруг вашим футболистам станет стыдно за то, что они показали на Евро и им захочется искупить вину перед своими болельщиками, а заодно показать футбольной Европе, что они что-то могут и за пределами России? Вдруг Карпин найдет нужные слова и нажмет на нужные кнопки? Вдруг соперники сами провалятся, ведь у каждого из них есть свои проблемы? Короче говоря, если сойдется сразу несколько «вдруг», то вы можете и попасть на ЧМ-2002, ну или хотя бы в стыковые матчи.

— Новый тренер успеет изменить состав за столь короткий срок?

— Если я правильно понимаю, то Черчесов произвел определенное омоложение состава. Наверное, Карпин продолжит эту работу. Однако это не означает, что надо взять и за пять секунд убрать из состава, скажем, Дзюбу: сильнее-то игрока на его позиции у вас все равно на сегодня нет. Вот если завтра появится, то он и заменит Дзюбу, а убирать его сегодня ради хайпа? Не знаю, есть ли в этом практический смысл.

Что касается других опытных игроков, которые могут показаться ненужными на фоне провала на Евро, то в каждом случае нужен индивидуальный подход. Кто-то уже не способен играть за сборную, а кто-то ведь еще пригодится. Думаю, что о глобальной перестройке у вас будет время подумать начиная с января-2022. А сейчас-то на носу важнейшие матчи отборочного цикла! Каждая из семи игр для Карпина как мини-финал. У него сейчас, да еще при совмещении постов, голова будет болеть о результате в каждом конкретном матче сборной России, а не о перспективах на будущее. И в этом случае нужны самые готовые люди здесь и сейчас — вне зависимости от их возраста и былых успехов или неудач.