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Сегодня, 10:35

Тренер российских футболистов рассказал о настрое команды на турнир развития УЕФА

Виктория Кравченко
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Старший тренер юношеской сборной России Станислав Коротаев заявил, что команда намерена победить всех соперников на турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Волгограде.

24 апреля сборная России обыграла команду Ганы со счетом 3:1 в матче первого тура турнира развития УЕФА в Волгограде.

«Как всегда, максимальная задача — конечно, хочется выигрывать. В каждой игре, я думаю, игроки [российской сборной] будут выкладываться и показывать футбол, который мы готовили к этому турниру», — цитирует Коротаева ТАСС.

Турнир развития УЕФА проходит в Волгограде с 24 по 28 апреля, в нем принимают участие команды России, Ганы, Казахстана и Сербии

Источник: https://tass.ru/sport/20644353
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