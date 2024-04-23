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Сегодня, 19:50

В Белорусской федерации футбола поделились мнением о дате матча с Россией

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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич поделился мнением о дате товарищеского матча со сборной России.

«Сейчас мы выбираем между датами 5 и 7 июня, окончательное решение будет принято завтра. Выбор этих дат связан с тем, что российская сборная решила не играть второй товарищеский матч», — приводит слова Василевича Sport24.

Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Белоруссии пройдет 5 или 7 июня.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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