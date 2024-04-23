В Белорусской федерации футбола поделились мнением о дате матча с Россией

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич поделился мнением о дате товарищеского матча со сборной России.

«Сейчас мы выбираем между датами 5 и 7 июня, окончательное решение будет принято завтра. Выбор этих дат связан с тем, что российская сборная решила не играть второй товарищеский матч», — приводит слова Василевича Sport24.

Ранее сообщалось, что матч между сборными России и Белоруссии пройдет 5 или 7 июня.