Черчесов не доверял молодежи в сборной. При Карпине все должно быть иначе

Как изменится сборная при новом тренере — и тактически, и стилистически.

Валерий Карпин возглавил сборную России. Теперь главный вопрос — как он изменит национальную команду?

Вратарская линия

Карпину от Станислава Черчесова достался не самый лучший багаж. И касается это прежде всего вратарской позиции — в сборной все еще нет стабильного первого номера.

После ухода Игоря Акинфеева из национальной команды прошло три года. С тех пор Черчесов пробовал делать ставку на Андрея Лунева, Гильерме и Антона Шунина. Перед самым Евро-2020 дебютировал в сборной Матвей Сафонов. При этом за те пять лет, что Черчесов был главным, вызов в национальную команду получили сразу 10 вратарей.

У Карпина есть особые требования к вратарям в плане игры ногами. От них многое зависело и в «Спартаке», и в «Ростове». Скорее всего, так будет и в сборной. Интересно, что Сафонов, которого многие считают преемником Акинфеева, пока не так хорош в этом компоненте.

Точность передач российских вратарей (в сезоне РПЛ-2020/2021)

Андрей Лунев («Зенит») — 79,6%

Гильерме («Локомотив») — 79,2%

Александр Максименко («Спартак») — 72,7%

Матвей Сафонов («Краснодар») — 63%

Юрий Дюпин («Рубин») — 52,2%

Илья Лантратов («Химки») — 46,2%

Учитывая все факторы, первым номером сборной может стать Андрей Лунев. Экс-вратарю «Зенита» еще нет тридцати, недавно он решился на переезд в Европу. Однако в долгосрочной перспективе придется наигрывать либо Александра Максименко, либо Сафонова.

Оборона

Сборная России при Карпине, скорее всего, перейдет на схему в два центральных защитника. Его «Ростов» в последнее время играет по двум расстановкам: 4-3-3 или 4-1-4-1. Вряд ли Карпин вернется к 3-5-2, которые были в «Ростове» два года назад.

Позиция левого центрального почти наверняка останется за Георгием Джикией. Пару в центре защиты ему могут составить молодые Игорь Дивеев и Роман Евгеньев. Не стоит также забывать про Дмитрия Чистякова, недавно ставшего в «Зените» основным. А вот перспективы Андрея Семенова и Федора Кудряшова пока остаются неясными.

На правом фланге защиты более-менее спокойно: там есть Марио Фернандес и Вячеслав Караваев. Слева же до сих пор нет адекватной замены Юрию Жиркову. Единственный кандидат на эту позицию — Илья Самошников, но он еще не дебютировал за сборную.

Полузащита

В центре поля Карпину достался отличный подбор игроков. Как минимум шесть футболистов претендуют на три места в стартовом составе: Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Максим Мухин, Далер Кузяев, Роман Зобнин и Магомед Оздоев. Есть еще Александр Головин, способный сыграть как в центре, так и в группе атаки.

Если Карпин и изменит полузащиту сборной, то несущественно. Разве что пригласит Даниила Глебова, который хорошо знаком ему по совместной работе в «Ростове».

Атака

Многие вспомнили сложные взаимоотношения Карпина с Артемом Дзюбой. Однако вряд ли он с ходу начнет играть без капитана сборной и ее лидера. При этом такой зависимости от Дзюбы, которая была во времена работы Черчесова, уже явно не будет.

Вполне могут рассчитывать на приглашение в сборную Федор Чалов и Федор Смолов. Первого Черчесов почти не вызывал, а второго отцепил из состава команды на Евро-2020, даже несмотря на отличный весенний отрезок в РПЛ.

Заслужил свой шанс Александр Соболев. Именно форвард «Спартака», скорее всего, заменит Дзюбу в сборной на ближайшие несколько лет. Не стоит забывать также про Антона Заболотного.

На флангах атаки выбор достаточно большой: Алексей и Антон Миранчуки, Александр Головин, Андрей Мостовой, Рифат Жемалетдинов, Даниил Лесовой и Денис Макаров. Может, Карпин подтянет в сборную кого-то еще.