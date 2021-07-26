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Карпин уже менее токсичный, чем Черчесов. Впечатления от пресс-конференции нового тренера сборной

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 17:20
Валерий Карпин и Станислав Черчесов. Фото «СЭ» Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Валерий Карпин и Станислав Черчесов. Фото «СЭ»
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Разбираем первую пресс-конференцию Карпина в качестве главного тренера сборной.

Мне было удивительно, когда те, кто праздновал отставку Станислава Черчесова, радовались назначению Валерия Карпина. Второй же во многом отражает в себе то, за что ненавидели первого. Чем «ну, и» в ответ на вопросы журналистов отличаются от нравоучений Черчесова? Но при первом же общении с прессой Карпин попытался изменить отношение к себе.

Валерий Карпин и Александр Дюков.«На долгосрочное совмещение не согласились бы ни я, ни РФС». Карпин — о назначении в сборную, Дзюбе и лимите на легионеров

Не боится признавать слабости

Пресс-конференция началась с вступительного слова президента РФС Дюкова. Он еще раз поблагодарил Черчесова за работу и объяснил, почему выбрал Карпина. Александр Валерьевич часто опускал глаза, видимо, читал заготовленный текст.

У Карпина точно не было заготовок. Он говорил от себя, привычно потирая ладони. Валерий Георгиевич сразу сказал, что волнуется. И это нормально для любого человека при новом вызове. Но только не для Черчесова. Его эго никогда бы не позволило открыто сказать о собственных слабостях. Даже свое поведение в эфире с Денисом Казанским Черчесов называл спланированной акцией, а не срывом.

26&nbsp;июля. Москва. Валерий Карпин&nbsp;&mdash; видимо, самый модный тренер сборной России. На&nbsp;свою первую пресс-конференцию он&nbsp;пришел в&nbsp;стильных джинсах и&nbsp;пиджаке.
Валерий Карпин.Валера, верим! Карпин возглавил сборную России

У сборной снова есть товарищеские матчи

Карпин говорил связно, нормально формулировал мысли. Наконец-то главный тренер сборной сказал, что у команды могут быть «товарищеские матчи». А еще не просил журналистов снимать маски, когда они задают вопросы, как это делал предшественник.

Карпин спокойно говорил почти на любые темы. Отвечал на вопросы о семье. Помню, когда единственный раз ходил на интервью к Черчесову. Мне сразу сказали, что тема семьи в стоп-листе.

Карпин нормально отреагировал на вопрос о Дзюбе. Он не стал отрицать проблему, как это делал Черчесов в ситуации с Игорем Денисовым. Но сказал, что личное не должно мешать сборной.

Новый тренер сборной спокойно шутил (смешно) и иронизировал над собой. Когда Дюков расписывал все плюсы футбола «Ростова», Карпин с улыбкой добавил, что его команда не играет, а «пытается». Валерий Георгиевич, конечно, обаятельнее.

Карпин не боялся говорить на глобальные темы: лимит, реформы. А Черчесов, хоть и называл себя государственным чиновником, всегда уходил от конкретных ответов. Тренер сборной должен быть в повестке, его мнение хочется слышать.

Дарья Карпина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Артем Дзюба и&nbsp;Валерий Карпин.«Ты закончишь с футболом, я тебя зарою». Назначение Карпина станет проблемой для Дзюбы?

«Ростов» в блоке

Карпин отказался отвечать только на конкретные вопросы о «Ростове». Мне это не понравилось. Да, это пресс-конференция тренера сборной, но при совмещении ее невозможно отрывать от клуба.

Не идеализирую Карпина. На клубных пресс-конференциях он отвечает на вопросы менее фактурно и обычно очень коротко. Карпина подготовили к первой встрече с журналистами в новом статусе. Пока он воспринимается гораздо приятнее, чем Черчесов.

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