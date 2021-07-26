Карпин уже менее токсичный, чем Черчесов. Впечатления от пресс-конференции нового тренера сборной

Мне было удивительно, когда те, кто праздновал отставку Станислава Черчесова, радовались назначению Валерия Карпина. Второй же во многом отражает в себе то, за что ненавидели первого. Чем «ну, и» в ответ на вопросы журналистов отличаются от нравоучений Черчесова? Но при первом же общении с прессой Карпин попытался изменить отношение к себе.

Не боится признавать слабости

Пресс-конференция началась с вступительного слова президента РФС Дюкова. Он еще раз поблагодарил Черчесова за работу и объяснил, почему выбрал Карпина. Александр Валерьевич часто опускал глаза, видимо, читал заготовленный текст.

У Карпина точно не было заготовок. Он говорил от себя, привычно потирая ладони. Валерий Георгиевич сразу сказал, что волнуется. И это нормально для любого человека при новом вызове. Но только не для Черчесова. Его эго никогда бы не позволило открыто сказать о собственных слабостях. Даже свое поведение в эфире с Денисом Казанским Черчесов называл спланированной акцией, а не срывом.

У сборной снова есть товарищеские матчи

Карпин говорил связно, нормально формулировал мысли. Наконец-то главный тренер сборной сказал, что у команды могут быть «товарищеские матчи». А еще не просил журналистов снимать маски, когда они задают вопросы, как это делал предшественник.

Карпин спокойно говорил почти на любые темы. Отвечал на вопросы о семье. Помню, когда единственный раз ходил на интервью к Черчесову. Мне сразу сказали, что тема семьи в стоп-листе.

Карпин нормально отреагировал на вопрос о Дзюбе. Он не стал отрицать проблему, как это делал Черчесов в ситуации с Игорем Денисовым. Но сказал, что личное не должно мешать сборной.

Новый тренер сборной спокойно шутил (смешно) и иронизировал над собой. Когда Дюков расписывал все плюсы футбола «Ростова», Карпин с улыбкой добавил, что его команда не играет, а «пытается». Валерий Георгиевич, конечно, обаятельнее.

Карпин не боялся говорить на глобальные темы: лимит, реформы. А Черчесов, хоть и называл себя государственным чиновником, всегда уходил от конкретных ответов. Тренер сборной должен быть в повестке, его мнение хочется слышать.

Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» в блоке

Карпин отказался отвечать только на конкретные вопросы о «Ростове». Мне это не понравилось. Да, это пресс-конференция тренера сборной, но при совмещении ее невозможно отрывать от клуба.