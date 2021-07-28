«Мы уже были в Новогорске, в четверг летим в Ростов. У сборной нет времени на раскачку». Интервью Виктора Онопко

Первое интервью Онопко в качестве помощника главного тренера сборной России

С приходом в сборную Валерия Карпина связано еще одно знаковое событие. Вместе с ним в команде появился и ее многолетний капитан Виктор Онопко, который теперь в тренерском штабе будет помогать своему боевому товарищу по «Спартаку» Олега Романцева.

— Ожидал такого поворота судьбы? — поинтересовался я после того, как поздравил Виктора Савельевича с новым назначением.

— И да, и нет. Ведь после расставания с ЦСКА я уехал к семье в Испанию. А вернулся в Москву, получив предложение армейского клуба стать куратором академий детско-юношеского футбола, которые он намеривался открыть в нескольких российских городах. Но получилось так, что дальше переговоров дело не пошло.

— И ты стал звездой телеэкрана?

— А что оставалось делать — жизнь заставила (смеется). В качестве эксперта выступал на «Матч ТВ», снимался в авторских программах Вячеслава Фетисова на «Звезде», давал интервью.

— О возвращение в футбол подумывал?

— Все время. Все-таки двенадцать лет работы в ЦСКА многому научили. И готов был рассматривать любые предложения. А пока поигрывал за ветеранов, чтобы поддерживать форму, пару раз в неделю бегал со старыми друзьями в Лужниках. Словом, ждал своего часа.

— И когда же он пробил?

— Точнее прозвенел. Неожиданно со сборов в Австрии мне позвонил Карпин и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?» А когда его утвердили, уже узнал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его тренерский штаб.

— Оставалось только поставить подписи под договором?

— Перед этим в понедельник мы втроем встретились в девять утра и за завтраком обсудили ближайшие дела. Потом тепло пообщались в РФС с Александром Дюковым и Александром Алаевым.

— Обязанности в тренерском штабе уже распределены?

— Только в общих чертах. В деталях все будет обсуждаться в Ростове, куда мы в четверг вылетаем с Николаем Писаревым, менеджером сборной Евгением Савиным и врачом Эдуардом Безугловым. Там и состоится подробный разговор и о предстоящей работе, и о ближайших планах. Пока же в связи загруженностью в «Ростове» Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты. Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре «Крыльев» и «Спартака», а Писарев отправится в Тулу, где встречаются «Арсенал» с «Рубином».

— Что стало первым шагом в работе?

— Во вторник с Савиным, Безугловым и Писаревым побывали в Новогорске, где посмотрели базу, на которой сборной предстоит готовиться к ближайшим отборочным встречам. Первый раз я приезжал туда еще с юношеской сборной СССР, которую тренировал Борис Игнатьев. А в следующий раз уже со сборной СНГ Анатолия Бышовца в 92-м. С тех пор там многое изменилось — надстроили два этажа, появился зал с самыми современными тренажерами и новый корпус, в отличном состоянии два тренировочных поля. Словом, все на высшем уровне.

— Что сейчас главное для новой тренерской команды сборной?

— Скорее это вопрос к главному тренеру. Со своей стороны скажу, что одной из важнейших задач станет выстраивание отношений с футболистами на основе полного доверия и уважения друг к другу. И уже на этом фундаменте выстраивать игру. Еще очень важно наладить контакт с тренерами клубов, чтобы иметь полную информацию о состоянии всех кандидатов в сборную.

— На твой взгляд, кто в ее двери может постучаться уже в ближайшее время?

— Уже сейчас видно, что неплохие шансы для этого у молодых армейцев Константина Марадишвили, Наира Тикинизяна, Константина Кучаева, динамовцев Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, самарского полузащитника Антона Зиньковского. Поверь, Россия богата футбольными талантами. Надо только вовремя их заметить и помочь ребятам раскрыться.

— Вы ведь с Карпиным в «Спартак» тоже не звездами приходили. Что вспоминается из того, когда вместе на поле выходили?

— Наверное, финал последнего Кубка СССР в 92-м, в котором мы победили в «Лужниках» ЦСКА. Недавно посмотрел в интернете сюжет о нем Владимира Перетурина — слезы на глаза навернулись.

Мы все молодые, лихие, я еще с густой шевелюрой. Команда у нас — огонь! Счастливый от первой тренерской победы в Кубке Романцев. Улыбающийся от счастья Стасик Черчесов, которому как капитану вручает хрустальную вазу Вячеслав Колосков. Мы с Валерой в той игре героям не стали. Но отработали на все сто — землю рыли! Как и все ребята. А в героях оказался 18-летний Володя Бесчастных, который пару голов-красавцев Харину забил. Считаю, с той игры наша с Карпиным футбольная судьба в гору и пошла. Мы потом в Испании как-то после игры моего «Овьедо» с «Сельтой» Карпина и Мостового все это вспоминали...