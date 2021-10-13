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Слуцкий спросил у Карпина, заставит ли он сборную выучить слова песни «Валера» и будет ли сам тренер лучше танцевать

13 октября, 22:07
Леонид Слуцкий и Валерий Карпин. Фото Алексей Иванов, -
Леонид Слуцкий и Валерий Карпин. Фото Алексей Иванов, -
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пошутил над тренером сборной России Валерием Карпиным. Видеообращение Слуцкого вошло в интервью Карпина для YouTube-канала «Коммент.Шоу»

— Очень простой вопрос: песня с упоминанием вашего имени стала уже нарицательной. Планируете ли вы заставить игроков национальной сборной России выучить все слова? И планируете ли вы отработать и сделать более разнообразными движения в танце, который вы исполнили? — спросил Слуцкий.

— Игроков 100 процентов надо будет заставить выучить все слова. Для начала — гимна, а потом — песни, — сказал Карпин.

— А не все знают гимн? — уточнил один из ведущих.

— Как я вижу, не все поют. Кто-то может и знает слова, но не поет. Но я думаю, что не все знают слова.

Танцы? В раздевалке не буду разнообразить. Где-то, может, потом... Если выйдем в Катар, то можно разнообразить, но не в раздевалке.

После игры Словения — Россия в отборе ЧМ-2022 (1:2) в соцсетях национальной команды было опубликовано видео из раздевалки. На кадрах футболисты радуются победе и поют песню, где есть, в частности, такие слова: «Валера, Валера, любовь, надежда и вера». При этом Карпин остался недоволен публикацией этого ролика.

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Иван Шитик все материалы автора
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