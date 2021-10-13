Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен, что в сеть попало видео из раздевалки сборной России после окончания матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении (2:1).

«Опасение за ноябрьские матчи? Я верю, что футболисты не начнут думать, что дело пошло. Ничего еще не пошло. Может, и не пойдет. Да, сейчас кое-как результата добиваемся, и слава богу. Все идеально? Нет. Работы еще очень много. Никому нельзя расслабляться. Если что-то у игроков в этот месяц пойдет не так, то буду звонить, разговаривать. В этом и заключается работа тренера в сборной. А что он делает? Тренер сборной разве только смотрит игры и пиво пьет?

Культ личности Карпина в сборной? С одной стороны, мне пофиг. С другой — хватит. То же видео из раздевалки — я вообще такое не люблю. Выиграли — выкладывают, а когда проигрывают — нет. Видео из раздевалки после Словении было ненужным. За это понесут ответственность. Возможно, увольнение.

Игроков 100 процентов надо будет заставить выучить все слова. Сначала гимн, а потом «Валера-Валера». Не все просто поют гимн. С танцами в раздевалке ничего не буду делать. Если выйдем в Катар, то будем танцевать, но не в раздевалке», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

После игры со словенцами в соцсетях национальной команды было опубликовано видео из раздевалки, где игроки поют эту песню Карпину. «Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум», — говорилось в подписи.

На кадрах футболисты радуются победе и поют песню, где есть, в частности, такие слова: «Валера, Валера, любовь, надежда и вера».