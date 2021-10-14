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Сборная России поздравила Онопко с 52-летием

Сборная России по футболу поздравила Виктора Онопко с 52-летием
11:42
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Сборная России поздравила тренера национальной команды Виктора Онопко с днем рождения.

«Виктору Онопко — 52! Легенда, экс-капитан сборной и классный тренер — все это он! Поздравляем Виктора Савельевича и желаем здоровья и новых побед со сборной России!» — говорится в публикации в официальном Twitter национальной команды.

Онопко вошел в тренерский штаб сборной России после того, как Валерий Карпин был назначен главным тренером команды. В качестве футболиста он провел за национальную команду 112 матчей, на его счету 7 голов и 4 результативных передачи.

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Иван Торопцев все материалы автора
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