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Сегодня, 11:31

Семин предложил «Спартаку» назначить Романцева главным тренером клуба

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос, кто должен возглавить «Спартак».

14 апреля красно-белые объявили об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

«Спартак» не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало», — цитирует Семина RT.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 25 матчах.

В воскресенье, 28 апреля, московский клуб проведет домашнюю встречу с «Локомотивом».

Источник: RT
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
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7
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