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Карпин отшутился от вопроса жены после сбора: «Ты домой вообще собираешься?»

13 октября, 21:38
Валерий Карпин и его жена Дарья. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и его жена Дарья. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин шуткой ответил на укор жены, Дарьи Карпины, в том, что он сейчас мало бывает дома. Супруга записала видеопрос для интервью специалиста на YouTube-канале «Коммент.Шоу» после матчей отбора ЧМ-2022 в октябре.

— Ты домой вообще собираешься? Я с 3 октября тебя только по телевизору вижу, — сказала Дарья.

— Кто это? Кто эта женщина? — сказал и рассмелся Карпин вместе с ведущими шоу. — Откуда она? Не собираюсь.

При этом тренер заметил, что ему будет приятно вернуться домой и отправиться с женой в мини-отпуск на природу в эстонской Нарве.

— Если бы еще и тут было неприятно. Приятнее, чем с футболистами, конечно. Хотя с футболистами тоже приятно, — сказал Карпин.

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Иван Шитик все материалы автора
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