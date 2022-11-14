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Колосков считает нецелесообразным переход сборной России в Азиатскую конфедерацию

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном выступлении в Азиатской конфедерации футбола (АКФ).

«С моей точки зрения, нецелесообразно переходить в Азиатскую конфедерацию. Что мы будем там делать? Наши клубы и сборную в таком случае ждут очень долгие перелеты. Одно дело лететь в Иран, другое — в Японию. Не факт, что нас и в Азию допустят. Нам же ФИФА запретила тоже играть международные матчи. Я считаю, что все равно не надо суетиться. Рано или поздно нас вернут», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Сборной России предстоят товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября). Сентябрьская встреча с Киргизией стала для команды Карпина первой с ноября 2021 года и после февральских решений ФИФА и УЕФА отстранить Россию от международных соревнований.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-rfs-netselesoobrazno-perehodit-v-aziatskuyu-konfederatsiyu/
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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