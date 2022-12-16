Игнатьев — о будущем сборной России: «Идут разговоры не только о сборных из Азии и Европы, но и из Южной Америки»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для «СЭ» рассказал о будущих планах национальной команды, которые обсуждались на заседании комитета сборных РФС.

«Был гипотетический разговор. Не было разговора о предложении провести матч с конкретной сборной. Как только появится конкретика, то все будет объявлено. Идут разговоры не только о сборных из Азии и Европы, но и из Южной Америки. Но разговор о конкретных странах не было. Готовы играть с теми, кто согласится», — сказал Игнатьев «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские команды и клубы от участия в турнирах под эгидой организации.

В 2022 году национальная команда России провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).