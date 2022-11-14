Карпин считает, что Глебов и Баринов похожи на него

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после просмотра документального фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» ответил на вопросы журналистов.

— Вы сказали очень важную фразу по поводу отличия современных футболистов от футболистов прошлого. На ваш взгляд, что бы сделали нынешние игроки, потерявшись в лесу, и что бы делали футболисты вашего поколения?

— Наши выживали бы, как угодно, но выживали. Но опять же нельзя говорить, что все вот такие. Не все, но некоторые [нынешние] бы стали плакать.

— Кто бы точно не стал плакать?

— Это уже переход на личности. Этого я делать не буду: кого я считаю таким, а кого таким.

— Кто, на ваш взгляд, самый по-спортивному злой футболист в сборной, который одновременно похож на вас?

— Глебов, Баринов.

— А вы злой или добрый?

— Когда как.

— По этому фильму складывается впечатление, что вы идеальный, очень хороший человек.

— Так и есть.

— Почему были проблемы с рисованием в школе?

— Потому что не умею рисовать. У меня и с пением были проблемы в школе.

— Вы в каком-то испанском клубе, по-моему, пели и там очень неплохо получалось.

— Да какой там, это катастрофа. Лучше не петь.

— А кто в сборной хуже всего поет?

— Не знаю, в караоке с ними не ходил еще.

— Там же есть приветственные песни.

— Нет.

— Кто лучше всего поет: «Валера, Валера»?

— Без понятия.