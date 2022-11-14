Карпин считает, что Глебов и Баринов похожи на него
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после просмотра документального фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» ответил на вопросы журналистов.
— Вы сказали очень важную фразу по поводу отличия современных футболистов от футболистов прошлого. На ваш взгляд, что бы сделали нынешние игроки, потерявшись в лесу, и что бы делали футболисты вашего поколения?
— Наши выживали бы, как угодно, но выживали. Но опять же нельзя говорить, что все вот такие. Не все, но некоторые [нынешние] бы стали плакать.
— Кто бы точно не стал плакать?
— Это уже переход на личности. Этого я делать не буду: кого я считаю таким, а кого таким.
— Кто, на ваш взгляд, самый по-спортивному злой футболист в сборной, который одновременно похож на вас?
— Глебов, Баринов.
— А вы злой или добрый?
— Когда как.
— По этому фильму складывается впечатление, что вы идеальный, очень хороший человек.
— Так и есть.
— Почему были проблемы с рисованием в школе?
— Потому что не умею рисовать. У меня и с пением были проблемы в школе.
— Вы в каком-то испанском клубе, по-моему, пели и там очень неплохо получалось.
— Да какой там, это катастрофа. Лучше не петь.
— А кто в сборной хуже всего поет?
— Не знаю, в караоке с ними не ходил еще.
— Там же есть приветственные песни.
— Нет.
— Кто лучше всего поет: «Валера, Валера»?
— Без понятия.