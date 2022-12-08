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Онопко о Мостовом: «Он озлоблен своей невостребованностью. Он обиженный»

Онопко поделился мнением об экс-игроке национальной команды Мостовом
Руслан Минаев
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Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко поделился мнением об экс-игроке национальной команды Александре Мостовом.

— Какая кошка пробежала между Мостовым и тренерским штабом сборной? Он же постоянно вас критикует!

— Как таковой кошки нет. Мы с Сашей вместе играли за ветеранов «Спартака», нормально общались. Но Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир. От него идет только один негатив. Поэтому ему журналисты всегда и звонят. Может, ему стоит поменять тактику своих коротких интервью? — цитирует Онопко Sport24.

Ранее Мостовой неоднократно негативно высказывался о главном тренере сборной России Валерии Карпине и об игре команды.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-08-onopko-mostovoy-ozloblen-svoyey-nevostrebovannostyu-on-tolko-po-svoyey-vine-ne-sostoyalsya-kak-trener
Александр Мостовой
Виктор Онопко
Футбол
Сборная России по футболу
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