Онопко о Мостовом: «Он озлоблен своей невостребованностью. Он обиженный»

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко поделился мнением об экс-игроке национальной команды Александре Мостовом.

— Какая кошка пробежала между Мостовым и тренерским штабом сборной? Он же постоянно вас критикует!

— Как таковой кошки нет. Мы с Сашей вместе играли за ветеранов «Спартака», нормально общались. Но Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир. От него идет только один негатив. Поэтому ему журналисты всегда и звонят. Может, ему стоит поменять тактику своих коротких интервью? — цитирует Онопко Sport24.

Ранее Мостовой неоднократно негативно высказывался о главном тренере сборной России Валерии Карпине и об игре команды.