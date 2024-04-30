Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» дала наставление российским спортсменам, которые будут участвовать в Олимпиаде.

«Побеждать. Для меня важно побеждать, а не участвовать. Для чего тогда ехать? Если кому-то интересно участие, мне интересна победа», — сказала Тарасова «СЭ».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В МОК сообщили, что на олимпийские соревнования могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.