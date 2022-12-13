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«Посчитал, что бросать Россию в тяжелый момент — не вариант!» Коваленко — об отказе Армении, Карпине и «Зените»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Александр Коваленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Киргизия — Россия. Александр Коваленко (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Коваленко (справа).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Коваленко (в центре).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/5
«СЭ» поговорил с полузащитником «Крыльев Советов» и сборной России.

Воспитанник «Чертанова» Александр Коваленко сверкнул в премьер-лиге в прошлом сезоне, а уже этой осенью дебютировал в сборной России, хотя мог играть за национальную команду Армении. В интервью «СЭ» Коваленко рассказал о сложностях выбора спортивного гражданства, работе с Карпиным и интересе «Динамо».

«Нас покинуло много игроков. Но цель — восьмерка»

— В предпоследнем матче перед зимней паузой ты забил «Спартаку». Это особые эмоции?

— Конечно. Приятно обыгрывать именно «Спартак», тем более мы их шесть лет не побеждали. Заработали три важных очка, а то, что получилось еще и забить, приятно вдвойне. Хотя там Бейл хорошо покатил — мне оставалось только пробить по воротам.

— Реально ли выиграть Кубок?

— Для нас принципиальные все турниры — Кубок России не исключение. Все зависит от настроя. Ставим перед собой цель завоевать этот трофей.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Фернандо Костанца (&laquo;Крылья Советов&raquo;). Туман рассеялся, и «Крылья» забили два мяча. «Спартак» проиграл в Самаре

— После 12-го тура у «Крыльев» было две победы. С чем связан такой старт сезона?

— Нас покинуло много игроков. Можно сказать, команда строилась заново. Новые футболисты привыкают к требованиям тренера, адаптируются. Конечно, нынешнее турнирное положение никого не устраивает. Мы должны быть выше! Во второй части сезона надо добавлять и отрываться.

— Какая у Самары цель на сезон?

— Попасть в восьмерку. Это минимум.

— Многие игроки «Крыльев» в восторге от Осинькина. Ты тоже?

— Это топовый специалист! Мне посчастливилось работать и с ним, и с Карпиным — это два очень сильных тактика. Игорь Витальевич делает акцент на мелочах, его футбол состоит из малейших деталей — все должно быть чистенько, аккуратно. Нужно грамотно читать игру.

В жизни он очень добрый, но в раздевалке бывает жестким и требовательным. Может напихать и накричать, потребовать играть жестче. Но вообще Осинькин очень искренний человек.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Карпин — мужик с большой буквы. Он ничего не боится!»

— В сентябре тебя впервые вызвали в сборную России. Какие впечатления от работы с Карпиным?

— Мы познакомились в поезде по пути из Ростова в Москву. Я сразу понял, что Валерий Георгиевич — мужик с большой буквы. Я увидел, что он ничего не боится, смело высказывает свою точку зрения. Прямолинейный человек! Если у него есть вопросы, он всегда задаст их тебе в лицо. Очень уважаю таких людей.

Личных бесед мы с ним не проводили. Только в Киргизии он позвал меня, Ежова и Глушенкова — спросил, комфортно ли нам, как проходит адаптация.

— Ты проставился за дебют в сборной?

— Надо было... Но в Киргизии такой аэропорт — нигде ничего не купишь. Даже шоколадок нет! Но в будущем, если появится возможность, обязательно проставлюсь.

— В сборной контролируют вес футболистов. У тебя не было проблем?

— Небольшие проблемы были. Мы давно мерили жировую, там норма — 11. У меня было 11,7. А если большая жировая, то тебя сразу начинают называть жиробасиком.

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— Требования в сборной сильно отличаются от того, что есть в «Крыльях»?

— В сборной сахар вообще под запретом, а в «Крыльях» разрешен. Например, компот есть и с сахаром, и без. При этом кормят в сборной вкусно, мне понравилось! Там и мясо, и хорошая рыба. Несмотря на то что рыбу я в принципе не люблю, там она мне понравилась. Много фруктов, даже после основного приема пищи можешь их взять и спокойно покушать в номере.

— Кто из игроков больше всех помогал с адаптацией?

— Разговаривал с Бариновым, Мостовым... Да там все пацаны нормальные! Просто мне всего 19 лет, а там люди с опытом. Они все мне давали советы, помогали.

— Карпин как тренер жестче, чем Осинькин?

— Да. Он может жестко в раздевалке настроить, замотивировать, напихать. Игорь Витальевич более спокойно все доносит до игроков.

Киргизия — Россия. Александр Коваленко (справа). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Киргизия — Россия. Александр Коваленко (справа).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Когда выбрал Россию, мне писали: предатель!»

— У тебя ведь была возможность выступать за сборную Армении. Почему ты отказался?

— Это сложный вопрос. И решение было таким же сложным. Мы приняли его с родителями на семейном совете. Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период [международной изоляции] - не вариант. Иначе выглядело бы так, будто я кинул тут всех, кто в меня верил и поддерживал, и уехал играть за Армению. Это было бы неправильно.

— Думаешь, тебя бы не поняли в России? Тот же Саба Сазонов выбрал Грузию.

— Он молодец, я уважаю его выбор. Но мне сейчас много всего пишут в соцсетях, называют предателем! Очень не нравится такое читать. Людей можно понять — они хотят, чтобы я продолжил династию деда. Но мой дед играл за СССР, а не за сборную Армении.

— Ты считаешь, что поступил правильно?

— Я всю жизнь воспитывался в России. Десять лет тренируюсь здесь, футбольное образование у меня российское, я играл за юношескую сборную. Посчитал, что нужно играть за Россию.

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— А в чем мотивация?

— На данный момент нужно просто играть, показывать себя, чтобы заметили в Европе. Может, получится уехать.

— Ты воспитанник «Чертанова». Вы на связи с Лариным?

— Конечно. Мы же близко общаемся с Николаем Юрьевичем. Его ситуация стала шоком для всех.

— Первая мысль, когда узнал о его приговоре?

— Как минимум мне было обидно за человека, который отдал все, чтобы российский футбол продвигался. Посчитайте, сколько его воспитанников сейчас играют в премьер-лиге. Я думаю, это очень сильный удар по детско-юношескому футболу. Все, что он делал, было для развития футбола и школы «Чертаново».

— Как сейчас поддерживаете связь?

— Отправляем письма, пересылаем продукты. Он недавно написал нам письмо от руки. Ему рассказывают о нас, передают, у кого какие успехи.

Александр Коваленко (в центре). Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Коваленко (в центре).
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«В будущем хочу поиграть в топ-клубах, но это надо делать на пике»

— В «Крыльях» ты в аренде — у тебя контракт с «Сочи». Следишь за тем, что там происходит?

— Да. Я читал, что ушел Гаранин. Надеюсь, у них все будет хорошо. Но на данный момент я игрок «Крыльев». Все мысли сейчас у меня только о Самаре.

— Пару месяцев назад писали, что тобой интересовалось «Динамо».

— Слышал об этом. Конечно, в будущем мне хочется поиграть в топ-клубе, но это надо делать на пике. Мне еще много над чем нужно поработать.

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— Летом такой переход возможен?

— Надо изучать предложение, разговаривать с родителями, с агентом. Но желание попробовать себя в сильнейших клубах страны, конечно, есть.

— В этом сезоне ты играл и против «Спартака», и против «Зенита». С кем сложнее?

— Это две очень сильные команды — постоянно двигают мяч, приходится много перестраиваться, бегать. Но с «Зенитом» все-таки было сложнее. У них бразильчики в полном порядке! Играют изящно, балуются с мячом, вытягивают тебя, издеваются и в последний момент отдают пас. Когда Клаудиньо в матче с нами заработал пенальти, я был уверен, что он пробьет, а в итоге убрал на замахе... Понятно, почему «Зенит» — действующий чемпион. Там игроки высочайшего класса с опытом игры в Лиге чемпионов. Они с «Челси» 3:3 сыграли!

— Так у них всю разницу делают легионеры.

— Главное, что в лимит укладываются. Так что все нормально. С ними очень интересно играть — они мастеровитее всех нас. Для прогресса это самое то! Да, русские ребята там получают не так много игрового времени. Но тот же Андрей Мостовой остается одним из лучших в «Зените».

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— Гегемония «Зенита» не вредит нашему футболу?

— Да с ними смело можно конкурировать. Все идет от психологии, нужно перестать их бояться. Мы спокойно вышли и победили их в Кубке — 2:0. Конечно, они более мастеровитые, но обыгрывать их может каждый. Главное — решить проблемы в голове.

— Хочешь сказать, ты не боялся, когда выходил играть с «Зенитом»?

— Конечно, страх был. Даже не страх, а скорее нервозность. Но такая же, как и в матче с любым оппонентом.

Александр Коваленко (справа). Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Коваленко (справа).
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Пока не построю родителям дом, продолжу отдавать им большую часть зарплаты»

— Ты давно знаешь Пиняева, которого недавно признали лучшим молодым игроком РПЛ. На тренировках против него сложно?

— Он в полном порядке! У него низкий центр тяжести, отличная координация. Пиняев работает двумя ногами, резкий, быстрый. Если защитник остается с ним один в один — это без шансов. Я сам не знаю, как его остановить.

— Думаешь, он уедет в Европу?

— Сто процентов. Я надеюсь на это. Серега может стать даже круче Головина! Если продолжит работать, как сейчас, станет лидером топ-клуба. По крайней мере, с личной статистикой у него проблем точно не будет. Посмотрите на Хвичу — сколько он забивает и отдает! Думаю, Серега способен и на большее.

— Какой чемпионат ему бы подошел?

— Пиняев нигде не потеряется. Даже в топ-клубе Англии. Ему нужна команда наподобие «Наполи». Хотя опять-таки — мне кажется, он спокойно заиграет в топ-5 клубов всех европейских лиг.

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева

— Ты как-то рассказывал, что почти всю зарплату отдаешь родителям. Кто-то в «Крыльях» еще так делает?

— Думаю, многие. Родители меня воспитывали, все для меня делали. Я считаю правильным отдавать им большую часть зарплаты.

— Сколько остается?

— Всегда по-разному. Также могу спокойно попросить у мамы денег, когда не хватает. Даже если уйду на повышение, продолжу так делать.

— Какую мечту родителей хочешь осуществить?

— Хочу построить им дом, достроить дачу и купить большую квартиру в Москве. Пока этого не сделаю, продолжу переводить деньги.

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Основные источники исследования

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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