Карпин: «Другой вариант какой? Неизвестно сколько ждать. Тогда давайте в Азию»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

— У вас нет ощущение, что планом сборной на отдаленную перспективу становится 2026 год и отбор в Азии?

— Ощущений таких нет, но если так будет, то будет.

— Не говорили об этом с Дюковым?

— Нет. Играем мы с Азией, потому что это те, кто соглашается с нами играть.

— Если бы решение зависело от вас в том числе, вы бы согласились на переход в Азию?

— А другой вариант какой? Я бы задал вопрос: «Сколько ждать?». Неизвестно сколько? Тогда давайте в Азию, если такой вариант.

Сборной России предстоят товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября). Сентябрьская встреча с Киргизией стала для команды Карпина первой с ноября 2021 года и после февральских решений ФИФА и УЕФА отстранить Россию от международных соревнований.