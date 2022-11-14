Карпин: «Другой вариант какой? Неизвестно сколько ждать. Тогда давайте в Азию»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил переход в Азиатскую конфедерацию футбола.
— У вас нет ощущение, что планом сборной на отдаленную перспективу становится 2026 год и отбор в Азии?
— Ощущений таких нет, но если так будет, то будет.
— Не говорили об этом с Дюковым?
— Нет. Играем мы с Азией, потому что это те, кто соглашается с нами играть.
— Если бы решение зависело от вас в том числе, вы бы согласились на переход в Азию?
— А другой вариант какой? Я бы задал вопрос: «Сколько ждать?». Неизвестно сколько? Тогда давайте в Азию, если такой вариант.
Сборной России предстоят товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября). Сентябрьская встреча с Киргизией стала для команды Карпина первой с ноября 2021 года и после февральских решений ФИФА и УЕФА отстранить Россию от международных соревнований.