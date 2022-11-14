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Сегодня, 15:08

Карпин: «Другой вариант какой? Неизвестно сколько ждать. Тогда давайте в Азию»

Карпин выступил за переход России в Азиатскую конфедерацию футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

— У вас нет ощущение, что планом сборной на отдаленную перспективу становится 2026 год и отбор в Азии?

— Ощущений таких нет, но если так будет, то будет.

— Не говорили об этом с Дюковым?

— Нет. Играем мы с Азией, потому что это те, кто соглашается с нами играть.

— Если бы решение зависело от вас в том числе, вы бы согласились на переход в Азию?

— А другой вариант какой? Я бы задал вопрос: «Сколько ждать?». Неизвестно сколько? Тогда давайте в Азию, если такой вариант.

Сборной России предстоят товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября). Сентябрьская встреча с Киргизией стала для команды Карпина первой с ноября 2021 года и после февральских решений ФИФА и УЕФА отстранить Россию от международных соревнований.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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