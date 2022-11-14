Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал документальный фильм «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!».

— Как вам фильм?

— Нового, наверное, не узнал. До многих вещей догадывался. Олег Иванович много наговорил. Не догадывался, что такое будет от него исходить не потому, что он плохо ко мне относится. Как раз наоборот он всего хорошо ко мне относится. Понятно, что лично в лицо эти вещи он мне не сказал. Байрамян тоже сказал, что я после гола ему говорю, что это случайно или: «Раз в год и палка стреляет».

Чего-то сверхъестественного о себе не услышал. То, что я наглый и это второе счастье — наверное, правда. Сева говорил многие вещи. Ну вот такой, да, что сделаешь. Думаю, в 53 года меня не переделать. Нравится кому-то, не нравится, ну вот так.

— А вашим футболистам этот фильм можно смотреть?

— А почему нет?

— Да там много про вас рассказывают, и вы рассказываете про тот же самый сахар. Кто-то может задать вопрос.

— Те футболисты, которые могут задать вопрос, они не зададут, потому что они все уже про сахар услышали. Я говорил им, что ел сахар, приводил пример, что я курил, даже виски пил, в меньшей степени пиво. Ничего хорошего... Я этим не горжусь. Плохо, что рядом со мной не было человека, который объяснил бы мне, как нужно правильно питаться, как готовиться к тренировкам. Ко всему доходили своим умом. Про сахар мне точно футболисты ничего не скажут, кто дольше со мной работает, понимает прекрасно, что можно, что нельзя и для чего это. Чтобы они заработали очки, заработали трофеи и деньги для своей семьи.