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Париж-2024

Сегодня, 17:26

Франция отказала российским волонтерам в аккредитации на Олимпиаду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фото AFP

Власти Франции отклонили заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Об этом рассказала одна из претенденток, которой пришел письменный отказ. По ее словам, ей не объяснили причины отклонения заявки. Она предположила, что отказ получили все российские волонтеры.

«Я связалась с более чем 20 россиянами, с которыми прошла не одну Олимпиаду и которые также подавали волонтерские заявки. Всем этим людям, обладающим большим опытом, также пришел отказ», — цитирует собеседника ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: ТАСС
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