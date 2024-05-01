Всероссийская федерация волейбола работает над организацией товарищеских матчей для сборной

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко ответил на вопрос «СЭ» о ближайших товарищеских матчах сборной России.

«Мы над этим работаем. Анонсировать что-либо сейчас преждевременно, потому что это может не сбыться в нынешних условиях. Давайте оставим это на ближайшее будущее. Время идет быстро. В ближайшем будущем уже надо будет принимать решение», — сказал Яременко «СЭ».

Сборная России по волейболу и российские волейбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB) с февраля 2022 года на фоне обострения ситуации на Украине.