Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:21

Глеб — о товарищеских матчах сборной России: «Ты прогрессируешь только с сильным соперником»

Глеб высказался о товарищеских матчах сборной России
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался о товарищеских матчах сборной России.

«Слышал о товарищеских матчах сборной России с Киргизией, Таджикистаном, но не видел. Мы для Киргизии и Таджикистана — хороший спарринг-партнер, потому что сборная России выше по уровню. Но для самой России — ты прогрессируешь только с сильным соперником», — сказал Глеб «СЭ».

Последние товарищеские матчи сборная России провела в ноября 2022 года. Тогда национальная команда сыграла вничью с Таджикистаном и Узбекистаном (0:0 — обе игры).

Александр Глеб
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
РФС ведет переговоры со сборными о товарищеском матче с Россией в марте этого года
Крунич: «Отмена матча России с Боснией и Герцеговиной — решение не во имя футбола»
Игнатьев — о будущем сборной России: «Идут разговоры не только о сборных из Азии и Европы, но и из Южной Америки»
«Посчитал, что бросать Россию в тяжелый момент — не вариант!» Коваленко — об отказе Армении, Карпине и «Зените»
Онопко о Мостовом: «Он озлоблен своей невостребованностью. Он обиженный»
Онопко о высказываниях Баринова: «Может, ему становится легче после этого»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский производитель экипировки подтвердил переговоры с РФС о возможном сотрудничестве
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости