РФС ведет переговоры со сборными о товарищеском матче с Россией в марте этого года

РФС ведет переговоры со сборными о товарищеском матче против России в марте этого года, сообщил генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.

— Европейские, латиноамериканские и африканские сборные в эти даты проводят официальные матчи. Перерыв только у азиатских команд. Но мы все равно ведем переговоры с большим пулом федераций, понимая при этом, что у многих сборных товарищеские игры расписаны на год вперед, — цитирует Митрофанова корреспонденту «РБ Спорт».

— Одним из главных вариантов был матч со сборной Казахстана. Это по-прежнему так?

— Давайте подождем.

Сборная России в ноябре сыграла товарищеские матчи со сборными Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).