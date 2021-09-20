Карпин заявил, что у него не будет проблем во взаимоотношениях с Дзюбой в случае его вызова в сборную
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о том, как будет вести себя с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, если форвард получит приглашение в национальную команду.
— После матчей вы часто футболистам подзатыльники даете, приобнимаете их. Как-то прям по-отцовски все это выглядит. Если в октябре приедет Дзюба — я не представляю сцену, как вы ему даете подзатыльник или обнимаете.
— Ну посмотришь, если это будет.
— То есть в этом нет проблемы?
— Нет.
— Вы не будете чувствовать напряжения?
— Вы будете чувствовать напряжение. Я — нет.
Отметим, что на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 Дзюба в национальную команду не вызывался.
В октябре сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией. Оба матча начнутся в 21.45 (мск).
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