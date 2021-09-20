Карпин рассказал, что в октябре у сборной России опять не будет одного капитана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» заявил, что в национальной команде вновь не будет постоянного капитана.

— Вы продолжите эту историю с передачей капитанской повязки?

— Да.

— То есть будет передаваться туда-сюда?

— Да. Опять же — футболисты так решили. Футболисты, не я. Это не мое решение.

— На сбор или навсегда?

— Пока вот так.

— Пока они к вам не подойдут и не скажут, что решили по-другому?

— Например.

В октябре сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией. Оба матча начнутся в 21.45 (мск).

Большое интервью Карпина: слова президента о лимите, реформа российского футбола, может ли кто-то влиять на выбор состава?