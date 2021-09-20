Карпин рассказал, что в октябре у сборной России опять не будет одного капитана
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» заявил, что в национальной команде вновь не будет постоянного капитана.
— Вы продолжите эту историю с передачей капитанской повязки?
— Да.
— То есть будет передаваться туда-сюда?
— Да. Опять же — футболисты так решили. Футболисты, не я. Это не мое решение.
— На сбор или навсегда?
— Пока вот так.
— Пока они к вам не подойдут и не скажут, что решили по-другому?
— Например.
В октябре сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией. Оба матча начнутся в 21.45 (мск).
Большое интервью Карпина: слова президента о лимите, реформа российского футбола, может ли кто-то влиять на выбор состава?
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