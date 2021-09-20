Карпин не согласился с позицией президента РФ по лимиту на легионеров

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» отреагировал на позицию президента РФ по лимиту на легионеров.

— Вы постоянно высказываетесь против лимита. Как вы думаете, с учетом того, что сказал Владимир Путин, реально ли, что сейчас лимит отменят?

— Реально или не реально — не ко мне вопрос. Опять же, Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет — зависит уже точно не от меня.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что он против отмены органичений. Действующий в Тинькофф РПЛ лимит на легионеров по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды, все они могут одновременно выйти на поле.

Большое интервью Карпина: слова президента о лимите, реформа российского футбола, может ли кто-то влиять на выбор состава?