Карпин не согласился с позицией президента РФ по лимиту на легионеров
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» отреагировал на позицию президента РФ по лимиту на легионеров.
— Вы постоянно высказываетесь против лимита. Как вы думаете, с учетом того, что сказал Владимир Путин, реально ли, что сейчас лимит отменят?
— Реально или не реально — не ко мне вопрос. Опять же, Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет — зависит уже точно не от меня.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что он против отмены органичений. Действующий в Тинькофф РПЛ лимит на легионеров по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды, все они могут одновременно выйти на поле.
Большое интервью Карпина: слова президента о лимите, реформа российского футбола, может ли кто-то влиять на выбор состава?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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