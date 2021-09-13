Черчесов оценил уход Марио Фернандеса из сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого Марио Фернандес выступал на ЧМ-2018 и Евро-2020, выразил свое мнение об уходе защитника из национальной команды.

«Наш тренерский штаб на протяжении четырех лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление, — сказал Черчесов. — Все это время Фернадес абсолютно заслуженно был в национальной команде основным футболистом и приносил ей огромную пользу. Дебют пришелся на осень 2017 года, когда мы проводили контрольный матч с «Динамо». Мы вместе радовались победам, переживали поражения.

Думаю, что его гол с Хорватией на чемпионате мира стал одним из самых важных и невероятно эмоциональных за эти годы. Принимая то ли иное решение, игрок всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешных выступлений за ЦСКА", — сказал Черчесов.

Сегодня, 13 сентября, пресс-служба сборной России объявила об уходе Фернандеса из национальной команды. Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере.