Фернандес перечислил подробности разговора с Карпиным о решении завершить карьеру в сборной
Защитник ЦСКА Марио Фернандес, который ранее объявил о завершении карьеры в сборной России, сообщил, что обсуждал свое решение с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
«Обсуждал ли решение с Карпиным? Конечно. Я бы никогда не ушел из сборной, если бы не согласовал решение с наставником команды. Я объяснил свою позицию Карпину. И мне хотелось бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он мне оказал. РФС тоже в курсе моего намерения завершить карьеру в национальной команде», — приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА.
Ранее, 13 сентября, защитник написал открытое письмо для российских болельщиков.
Марио Фернандес родился в Бразилии. 30-летний футболист провел за сборную России 35 матчей и забил 5 голов.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-dlya-menya-bylo-ogromnoy-chestyu-nosit-futbolku-sbornoy-rossii/
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