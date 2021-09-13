Фернандес перечислил подробности разговора с Карпиным о решении завершить карьеру в сборной

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, который ранее объявил о завершении карьеры в сборной России, сообщил, что обсуждал свое решение с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Обсуждал ли решение с Карпиным? Конечно. Я бы никогда не ушел из сборной, если бы не согласовал решение с наставником команды. Я объяснил свою позицию Карпину. И мне хотелось бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он мне оказал. РФС тоже в курсе моего намерения завершить карьеру в национальной команде», — приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА.

Ранее, 13 сентября, защитник написал открытое письмо для российских болельщиков.

Марио Фернандес родился в Бразилии. 30-летний футболист провел за сборную России 35 матчей и забил 5 голов.