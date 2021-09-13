Дмитрий Губерниев: «У нас сборная состоит из Фернандеса что ли? Надо своих растить»
13:56
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» завершение карьеры в сборной России защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
«Если он заявил о завершении карьеры, значит устал или у него есть какие-то другие планы. У нас команда состоит из Фернандеса что ли? Надо своих Фернандесов растить. Жаль, конечно, но он в праве принимать любое решение. Фернандес все объяснил, век спортсмена короткий. Скажем ему спасибо за то, что помогал команде», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Ранее, 13 сентября, стало известно, что 30-летний Фернандес принял решение завершить карьеру в российской национальной команде.
Фернандес родился в Бразилии. В общей сложности он провел за сборную России 33 матча и забил 5 голов.
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