Представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию об отмене выступления на Суперкубке

Представитель группы «Ленинград» в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что группа не выступит на Суперкубке России.

«Отмена выступления? Рекомендую обратиться с этим вопросом к РФС, чтобы выяснить ситуацию», — сказали «СЭ» в группе «Ленинград».

9 мая в матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.