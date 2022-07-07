Группа «Би-2» выступит на церемонии закрытия матча за Суперкубок России

Группа «Би-2» выступит на церемонии закрытия матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает пресс-служба РФС.

«Лева и Шура зажгут на церемонии закрытия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Перед матчем выступят группа «Танцы минус» и певица МакSим. На закрытии матча также выступит Александр Розенбаум.

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.