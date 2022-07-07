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Сегодня, 14:41

Группа «Ленинград» не будет выступать на Суперкубке России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Группировка «Ленинград» не выступит на матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

По данным «Фонтанки», заявленная ранее группа исключена из списка артистов мероприятия. Вместо нее выступят «Би-2» и «Танцы минус». Причины замены не уточняются.

Напомним, что также перед началом матча должна выступить певица МакSим.

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.fontanka.ru/2022/07/07/71470349/
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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