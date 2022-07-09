«Зенит» — «Спартак»: если ничья в основное время, бросят жребий? Как определяется победитель матча за Суперкубок

Если матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» сегодня, 9 июля, в основное время завершится вничью, обладатель трофея определится в серии 11-метровых ударов.

Это следует из «Положения о турнире за Суперкубок России», которое в прошлом году утвердили общее собрание клубов РПЛ и бюро исполкома РФС.

«Если матч закончится в основное время вничью, дополнительное время не назначается, а итог матча определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с правилами игры», — говорится в этом документе, опубликованном на сайте РФС.

Иных регламентов и положений, относящихся к условиям выявления обладателя приза, на этом информационном ресурсе нет.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня в 19.00 по московскому времени.