Семак о травме Мантуана: «Ничего катастрофического. Мы будем ждать, когда он выздоровеет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок России против «Спартака» рассказал о травме полузащитника Густаво Мантуана.

— Позавчера в матче за «Коринтианс» травму получил Густаво Мантуан. Известно, насколько серьезно его повреждение? Сколько он пропустит?

— Травма известна, а сколько понадобится времени, пока непонятно. Конечно, это не очень хорошая, но и травма не самая серьезная. Ничего катастрофического. Мы будем ждать и отталкиваться от того, когда он выздоровеет.

В ночь с 5 на 6 июля Мантуан получил травму бедра в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс».

29 июня «Зенит» объявил, что арендует 21-летнего Мантуана и голкипера «Коринтианса» Ивана Куарежму. В бразильский клуб на правах аренды отправится форвард команды из Санкт-Петербурга Юри Алберто.

Мантуан и Куарежма должны прибыть в расположение «Зенита» в середине июля.

Встреча «Зенита» со «Спартаком» состоится в субботу, 9 июля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.