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Павлюченко: «Ничего такого, если Бакаев забьет «Спартаку» в Суперкубке и отпразднует»

Павлюченко рассказал, как отнесется к празднованию Бакаевым гола в матче против «Спартака»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, как отнесется к празднованию полузащитником «Зенита» Зелимханом Бакаевым гола в матче за Суперкубок России против красно-белых.

Встреча состоится в субботу, 9 июля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Зените и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Если Бакаев забьет «Спартаку»? И что, это его работа. Это не означает, что Зелимхан теперь не может забивать «Спартаку», перейдя в «Зенит». Он выходит на поле для того, чтобы команда победила. Это футбол, жизнь такая. Сегодня ты в одной команде, завтра в другой. Другое дело, будет ли Бакаев праздновать! Все будет зависеть от него. А если отпразднует — ничего такого. Я что, не встречал игроков, которые переходили из команды в команду, забивали бывшей команде и радовались?»

Экс-нападающий вспомнил, как перешел из «Ротора» в «Спартак», забил бывшей команде и праздновал гол.

«Что здесь такого? Я же плохого ничего не желаю команде, в которой я играл. Тут все индивидуально», — сказал он.

Бакаев, чей контракт со «Спартаком» завершился 31 мая, подписал соглашение с «Зенитом». Полузащитник является воспитанником красно-белых, в чьей системе он находился с 2007 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4748413-pavlyuchenko-nichego-takogo-esli-bakaev-zabyot-spartaku-v-superkubke-i-otprazdnuet.html
Зелимхан Бакаев
Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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