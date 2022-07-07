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Семак: «Как коллега я пожелаю Абаскалю успехов, но не в матчах против «Зенита»

Семак пожелал Абаскалю успехов на посту главного тренера «Спартака»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок России поделился мнением об изменениях в «Спартаке» в межсезонье.

— Как изменился «Спартак» в межсезонье?

— По «Спартаку» не так много информации. Его состав меняется незначительно. Игроки в большей части остаются те же. А что касается схемы и требований тренера, то говорить преждевременно. Насколько будет вариативность большая, посмотрим в течение сезона. Не мое дело оценивать игру и тренера «Спартака». Как коллега я пожелаю Абаскалю успехов, но не в матчах против «Зенита». «Спартак» — команда хорошая, нас ждет интересный матч.

Встреча «Зенита» со «Спартаком» состоится в субботу, 9 июля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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