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Сегодня, 14:50

Аленичев поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартаку» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча против ветеранов «Зенита».

«Хочется сказать огромное спасибо организаторам этого матча. Мне очень приятно вновь увидеть Олега Ивановича, партнеров по «Спартаку». Но и приятно увидеть соперников, которые стал звездами большой величины. Это не говорит о том, что у нас будет дружеская игра. Это принципиальное противостояние. О какой-то договоренности и речи быть не может. Нам очень важна победа. Мы часто ездим по стране, участвуем в ветеранских мероприятиях», — сказал Аленичев.

Встреча состоится 8 июля и пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

За «Зенит» сыграют Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Роман Широков, Александр Анюков и другие известные игроки петербургского клуба.

За «Спартак» — Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и другие известные спартаковцы.

Дмитрий Аленичев
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ФК Спартак (Москва)
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