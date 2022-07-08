Аленичев поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартаку» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча против ветеранов «Зенита».

«Хочется сказать огромное спасибо организаторам этого матча. Мне очень приятно вновь увидеть Олега Ивановича, партнеров по «Спартаку». Но и приятно увидеть соперников, которые стал звездами большой величины. Это не говорит о том, что у нас будет дружеская игра. Это принципиальное противостояние. О какой-то договоренности и речи быть не может. Нам очень важна победа. Мы часто ездим по стране, участвуем в ветеранских мероприятиях», — сказал Аленичев.

Встреча состоится 8 июля и пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

За «Зенит» сыграют Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Анатолий Тимощук, Роман Широков, Александр Анюков и другие известные игроки петербургского клуба.

За «Спартак» — Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров и другие известные спартаковцы.