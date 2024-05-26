Мостовой: «Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о прошедшем сезоне РПЛ.

«Это был самый интересный сезон за последние несколько лет. Все хотели увидеть интригу, и здорово, что мы ее получили. Но многие не рады, что именно «Зенит» все-таки выиграл. И действительно — как мог Песьяков ошибиться в таком простом моменте? Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера. Например, «Краснодар» обыграл «Динамо» и показывал характер, а сами бело-голубые провели одну из самых слабых игр в этом сезоне. А у «Зенита» в решающем матче игра совершенно не складывалась, и ничего не предвещало их победы. У них за всю встречу было всего полтора момента, и гол Артура в них явно не входит, так как это был просто удар в сторону ворот», — сказал Мостовой «СЭ».

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На второй строчке финишировал «Краснодар», на третьей — «Динамо».

Денис Сафронов