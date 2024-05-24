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Сегодня, 17:58

Стала известна дата проведения Суперкубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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РФС опубликовал дату проведения Суперкубка России.

Матч состоится 13 июля. В нем сыграют победитель РПЛ в сезоне-2023/24 и обладатель Кубка страны. В финале Кубка России сыграют «Балтика» и «Зенит». Игра пройдет 2 июня.

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В 2023 году команда Сергея Семака обыграла ЦСКА (0:0, пенальти 5:4).

Кроме того, РФС опубликовал календарь чемпионата России и группового турнира пути РПЛ и плей-офф FONBET Кубка России на сезон-2024/25.

Источник: РФС
Футбол
РФС
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