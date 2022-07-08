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Игонин о матче легенд «Зенит» — «Спартак»: «Дома всегда играть легче. Тем более, на «Петровском»

Игонин рассказал о подготовке легенд «Зенита» к ретроматчу со «Спартаком»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча легенд между питерским клубом и «Спартаком» перед игрой за Суперкубок России.

«Дома всегда играть легче. Тем более, на «Петровском». У нас такой первый опыт. Сложно сказать, в какой мы форме. Кто-то начал подготовку, кто-то нет. У нас действительно сборная из игроков, которых мы давно не видели на поле. Я, например, начал надевать щитки только две недели назад. Посмотрим, что получится», — сказал Игонин.

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» перед игрой за Суперкубок России пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России прошлого сезона «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.

Алексей Игонин
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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