Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча легенд между питерским клубом и «Спартаком» перед игрой за Суперкубок России.

«Дома всегда играть легче. Тем более, на «Петровском». У нас такой первый опыт. Сложно сказать, в какой мы форме. Кто-то начал подготовку, кто-то нет. У нас действительно сборная из игроков, которых мы давно не видели на поле. Я, например, начал надевать щитки только две недели назад. Посмотрим, что получится», — сказал Игонин.

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» перед игрой за Суперкубок России пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России прошлого сезона «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.