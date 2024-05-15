Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил, почему РФС не стал менять формат Суперкубка России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему РФС решил не менять формат Суперкубка России.

Ранее был предложен новый проект Суперкубка страны с участием четырех клубов.

«По той информации, которую озвучивает РФС, Суперкубок — хорошо монетизируемый турнир именно в формате соперничества двух команд. Чтобы его улучшить, надо предложить более эффективную формулу. Было обсуждение рабочей группы, на котором было в итоге предложено сохранить формат турнира, как и раньше — то есть матч двух команд», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

В этом году Суперкубок России пройдет 13 июля. Летом прошлого года трофей завоевал «Зенит», обыгравший ЦСКА в серии пенальти (0:0, пен. 4:3).