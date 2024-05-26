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Звезда OnlyFans уронила экс-бойца UFC. Но основное шоу случилось до боя на дуэли взглядов

Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Отдел единоборств «СЭ»
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Пейдж ВанЗант
Пейдж Ванзант провела боксерский поединок против Эль Брук.
Фото Global Look Press
Пейдж Ванзант уже не та.

В ночь на 26 мая в Хьюстоне состоялся боксерский вечер в копромоутерстве Misfits Boxing и DAZN. В главном поединке встретились девушки — Пейдж Ванзант и Эль Брук.

Ванзант шесть лет выступала в UFC, но известной она стала не благодаря победам, а после того, как открыла страницу на OnlyFans — сайте, созданном для продажи личных фотографий и видео эротического характера. Этот бизнес принес Ванзант больше денег, чем бои в октагоне, она покинула UFC и стала выступать гораздо реже.

 
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Эль Брук — псевдоним английской соперницы Ванзант, а настоящее ее имя — Кристал Хэмилтон. Под никнеймом она также выставляет свои фотографии и видео на сайте для взрослых, поэтому никто не удивился, когда на церемонию взвешивания девушки пришли сразу в таком количестве одежды, чтобы можно было уложиться в лимит и при этом больше ничего не снимать.

Бой прошел в среднем весе и длился все запланированные пять раундов. Девушки боксировали за титул чемпиона Mistfits Boxing, но победителя не выявили, судьи насчитали ничью — 48-46, 46-48, 47-47. При этом уже в первом раунде Брук отправила Ванзант в нокдаун.

«Честно говоря, я на протяжении всего лагеря говорила, что это будет тяжелый бой, — сказала Ванзант после поединка. — Понимала, насколько она сильная, но из-за этого мне и была интересна эта встреча. Я смотрела ее прошлые бои и знала, как мне будет непросто.

Какой исход получился, такой получился. Теперь у нас есть идеальная почва для реванша. Я не просто так подписала контракт на несколько боев. Все идет к тому, что мы будем драться снова, и похоже, что это произойдет в Дубае».

Для 30-летней Пейдж это стало первым поединком по каким-либо правилам за три года. Ранее она провела два боя в кулачном промоушене Barr Knuckle FC и оба раза проиграла. В UFC у Ванзант пять побед и четыре поражения. Эль Брук провела первый санкционированный боксерский бой, ранее она выступала только в выставочных поединках. Суммарный рекорд девушки в боксе теперь составляет четыре победы, одно поражение и одну ничью.

Бокс
Пейдж Ванзант
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